ISIS y Al Quaida ainda ta forma un menasa militar segun ONU

NEW YORK, Merca- E gruponan yihadista Estado Islamico (ISIS) y Al Quaida ta conserva un capacidad notabel di accion den e prome seis lunanan di 2017. Esaki ta a pesar di e presion militar internacional militar internacional contra di nan, segun un informe di expertonan di ONU.

A pesar di e presion na Irak y Siria, e grupo ISIS “ainda ta capas di manda fondonan na su militantenan p’afo di e zona di conflicto na Medio Oriente”, segun un texto cu tabata destina na e Conseho di Siguridad di ONU y cu tabata circula den e instalacionnan di e organsimo for di diahuebs.

Ta trata di mandamento di sumanan chikito di placa, cual ta haci esaki mas dificil pa detectanan. E forma di financiamento di ISIS no a cambia mucho, y ainda ta apoya e explotacion di petroleo y impuesto ariba e poblacion local, e documento di 24 pagina edita door di expertonan cu mester a supervisa e implementacion di varios resolucion y sancionnan contra di e gruponan aki.

“ISIS ainda tin e capacidad di motiva y ehecuta atakenan”, mas leu cu Medio Oriente. Y Europa ta un “region prioritario” pa e atakenan aki, segun e texto. E grupo aki kier establece den e region zuidwest Asiatico, manera nan a demostra den e reciente combatenan den zuid di Filipinas, mientras cu e cantidad di miembronan dispuesto na lucha contra di Irak y Siria ta sigui disminui.

Mas y mas menornan di edad lo ta bandonando e zonanan di conflicto na Medio Oriente, “Nan experienca, incluyendo e participacion den entrenamento y violencia extrema, como tambe nan radicalisacion, ta rekeri atencion y strategianan special, segun expertonan. “Resistencia cu ISIS a mustra na Mosul ta mustra cu su structura ainda no a wordo kibra full y cu e grupo ta sigui di ta un menasa militar.

Pa loke ta trata Al Qaeda, e grupo ta mantene un presencia importante den Africa Oriental y Occidental y den e Peninsula Arabe, specialmente na Yemen.

