Iran ta pidi Merca pa no crea “tensionnan nobo” pa programa di misil

TEHERAN, Iran – E minister di Relacionnan Exterior Irani, Mohamad Javad Zarif, a pidi Merca diamars pa no crea “tensionnan nobo” cu su pais pa e programa di misilnan balistico di Iran.

“Nos ta spera cu e tema di e programa di defensa di Iran (…) no wordo uza como un pretexto” pa e administracion Mericano nobo pa “provoca tensionnan nobo,” Zarif a declara den un rueda di prensa cu su homologo Frances Jean-Marc Ayrault.

Zarif no a confirma ni a nenga cu su pais lo efectua dialuna un disparo di misil manera cu Merca ta afirma, cu a pidi un reunion urgente di e Conseho di Siguridad di Nacionnan Uni pa e diamars aki.

E relacionnan entre Teheran y Washington a bira mas tenso den e ultimo dianan cu e decision tuma pa e presidente nobo Donald Trump di veta durante tres luna e entrada pa Merca na ciudadanonan di shete pais, incluyendo Iran.

Ayrault a declara durante e rueda di prensa cu Francia a expresa den varios ocasion su preocupacion en cuanto e “continuacion di e ensayonan balistico” di parti di Iran.

Esakinan “ta dificulta e proceso di restauracion di e confiansa estableci pa e acuerdo (nuclear) di Viena,” el a agrega.

Zarif a insisti cu e programa balistico no tabata “afecta” pa e acuerdo nuclear ni pa e resolucion 2231 di Conseho di Siguridad cu a ratifik’e. E misilnan irani “no ta concebi pa carga cabesnan nuclear”, el a agrega.

Dia 16 di Januari, di 2016 a lanta hopi di e sancionnan internacional cu a pisa riba Iran a cambio di e limitacion di su programa nuclear, conforme e acuerdo firma seis luna prome pa e autoridadnan di Teheran cu Merca, Rusia, China, Reino Uni, Francia y Alemania.

E intencionnan di Trump, kende durante e campaña a priminti “elimina” e acuerdo cu el a cualifica di “estupido”, ta suscita numeroso interogante.

Den un entrevista telefonico dialuna, Trump y rey Salman di Saudi Arabia a declara nan mes n na fabor di un “aplicacion riguroso” di e acuerdo di Viena, sin mas detaye.

