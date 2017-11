IPA tin un meta pa haci cambio pa duna estudio

Hopi kier bira docente pero e sistema cu IPA tin no ta duna tur hende e chens pa cual a puntra Sr. Berthson Boekhoudt di IPA kico ta e plannan di IPA pa futuro mirando cu tin interes pero e caminda ta largo.

Actualmente IPA ta bayendo den direccion di estudio online, e parti “blended”. Pero mester bisa cu ora cu cumisna cu’n estudio full time, bo ta sali for di punto di bista for di studiantenan tin e tempo full time pa dedica na estudio. Berdad ta cu ta trata cu personanan cu sea ta mama di un famia, of cu mester support nan famia. E ora ta haci’e via un lening haciendo e uzo di e posibildiad di un estudio den dia. Pero IPA ta studiando e posibilidad di haci diferente opleiding atardi/anochi. Pero no mester lubida, cu tin e otro banda tambe pa wak, di e personal mes. Bo por ta flexibel pa pafo, duna les sea ta mainta, merdia of atardi. Pero e personal, lo caba cu nan si nan tin cu cuminsa 8or y pa drei un opleiding 4 or of 7 or. Y nan lo caba 9 or di anochi. Tanten cu nan no tin e personal suficiente, cu por drei mainta, atardi y anochi, esey ta bira imposibel pa haci, cu ta haci mainta of atardi/anochi.

IPA ta un scol cu ta wordo subsidida via ministerio di Enseñansa, y nan por kier hopi cos, pero esun responsabel ta e maestro di enseñanza cu mester zorg pa tin e presupuesto pa por tin personal ta traha na IPA, segun Sr. Boekhoudt.

Tin cierto preguntanan cu ministerio di enseñanza tin e contestanan. Pero si un studiante cu cuminsa na IPA por aplica, mescos cu el a bay studia na Hulanda of den regio, e ta aplica pa lening y e ta bin na remarca pa haya Arubalening.

Kisas si duna un salario pa sigui studia, e lo por ta un estimulo pa sigui studia. Tin hopi hende cu kier sigui studia, pero gastonan di famia ta pone cu e no ta bay dal e stap ey, pa kita for di trabao, pa mi por sigui studia, cual ta bira dificil ya cu e ta keda sin entrada. Y Departamento di Enseñanza y Ministerio di Enseñanza mester tuma decision aki, pero si bin cu esaki, hopi hende lo beneficia di dje.

Aña pasa IPA tabata tin 81 graduado, parti den diferente opleiding, cu nan a brinda. Y tur a haya trabao. Dus no tin un cu a keda sin a haya trabao, tin a scoge pa sigui studia y no drenta e mercado laboral. Pero tur di e 81 cu a gradua, tin trabao. Esmas, tabata tin of ainda tin, directiva di scolnan ta buscando hendenan di Hulanda pa yena e resto di buraco cu a keda habri cu falta maestro, dus pa e aña cu a bay bin, segun Sr. Boekhoudt, nan tin aworaki cu den e di cuater aña, mas o menos, cerca di 40 studiante cu ta bayendo den e direccion ey. Pero no tur 40 ta caba e estudio den e tempo stipula, segun Sr. Berthson Boekhoudt, di IPA.