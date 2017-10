IPA tin hopi necesidad di mas docente

Necesidad di docente ta keda un reto pa nos enseñansa pa cual den un entrevista cu Sr. Berthson Boekhoudt di IPA ta splica kico ta ser haci pa haya mas hende studia pa tuma esaki como un carera y trabou.

IPA ta consciente di e necesidad, pero pa bo cuminsa e estudio di e maestro, bo mester haci un beroepstest, ariba tereno di matematica y idioma, prome cu drenta. esey ta un di e factornan tin ora cu ta pone cu e cantidad di studiante cu ta cuminsa na IPA no ta mucho hopi. Pero mester garantisa e calidad, dus no ta wak cu mester yena un 100 cupo y ta busca 100 studiante pa cuminsa. Nan ta prefera pa wak e calidad. Pa cuminsa na IPA e studiante mester tin cierto conocimento di matematica y idioma pa cuminsa cu e estudiio. Esey ta e parti cu ta haci e grupo cu ta interesa, mas chikito. Den e ultimo añanan e interes a baha un tiki, segun Sr. Boekhoudt.

Un paar di aña pasa, for di Ministerio e test a wordo kita, pero despues di cuater aña e no a duna e resultado desea. Den porcentahe a caba mesun tanto cu si a cuminsa cu 30 of 40 persona. For di e perspectiva aki, e no tin necesidad cu hopi grupo cu na final ta lever af e mesun cantidad manera di bisa. IPA ta focus mas ariba e parti di loke nan haya paden, e calidad ey nan ta loke nan ta traha ariba dje, pa ofrece docentenan di calidad despues di 4 aña.

Exigencianan di IPA ta cu mester tin of un HAVO- diploma of EPI- nivel 4 cu e dosnan ey un studiante por inscribi su mes. Basa ariba esey, e ora ta bay tin un test, un test pa drenta, cu ta wordo duna. Esunnan cu haal e entree test nan lo por cuminsa cu e estudio na IPA. Esey no ta algo cu ta na Aruba so e ta wordo haci. Den e mundo di maestronan di scol basico, ta pone hopi enfasis pa cierto materianan, como un stap pa por cuminsa cu e estudio. Na Hulanda tambe ta pone enfasis ariba matematica y idioma, naturalmente tambe ta papia ariba logopedie, ya cu bo mester por articulo, si e studiante lo mester bay un logopedist of no. E studiante mester por comunica. Tur e rekisitonan aki, ta esencial pa no duna e studiante un speransa falso cu despues di cuater aña ta bisanan cu nan no ta cumpli cu e exigencianan.

Na Hulanda esaki ta wordo haci den e prome aña, cu ademas di nan estudio nan mester haci nan testnan. Si e studiante no haal esaki, e ta cay afo, segun Sr. Berthson Boekhoudt, di IPA.