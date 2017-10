IPA ta bishitando diferente scolnan MAVO pa indica e alumnonan e ruta pa nan por yega IPA

Departamento di PR di IPA ta bishita diferente scolnan. A pidi pa bay Colegio, unda cu Colegio tin cierto dianan unda ta invita IPA. Sr. Behrson Boekhoudt ta sigui splica.

Segun Sr. Boekhoudt, nan ta bay e scolnan di MAVO tambe. No ta di awe pa mañan un mucha ta dicidi di bira maestro. Na e MAVO scolnan caba IPA ta cuminsa indica nan e ruta cu nan mester tuma pa nan yega IPA. Siman pasa nan a bay na e EDUCAN fair cu a wordo organisa door di Departamento di Enseñansa, aunke e tabata mas pa esunnan cu ta pensa di bay Canada, pero IPA a bay mas pa duna mas opcion na esunnan cu ta keda Aruba, pa esun cu kier bay pa e profesion di maestro.

Tambe ariba Facebook, IPA ta hopi mas agresivo, ya cu eyriba ta yega na un grupo mas grandi di hoben. E trabao di maestro ta pa esun cu tin pasion pa e trabao. E no ta pa esun cu paso e no kier bay afo, ta dicidi di bay IPA, como un ultimo recurso.

Pa por ta maestro, bo mester tin pasenshi cu mucha, mester por comunica cu hende. E trabao di maestro no ta asina no mas bo ta bira un maestro. E ta rekeri hopi dedicacion.

Sr. Boekhoudt a bisa cu actualmente IPA ta bezig cu otro opcionnan, pa wak si tin p.e. otro orarionan, cu por acomoda otro tipo di hendenan cu ta traha y cu ta bisa cu nan lo por studia despues di trabao. IPA ta bayendo hopi den direccion di blended learning. Esey ta den e mundo moderno cu bo no mester ta fisicamente den e klas pa por volg e les. IPA tin actualmente algun les cu ta wordo duna di e forma ey caba na nan studiantenan actual, mas den e sentido di, bo tin un les cu bo ta frontal cu nan, pero despues ta dunanan opdracht via un video opdracht of pa preparacion nan ta haya algo den e forma ey.

Den e direccion ey IPA ta pensando kico ta tur e opcionnan cu tin, wak si nan por yega na un otro doelgroep, segun Sr. Boekhoudt. Tin hopi hende cu kier sigui studia, pero door di nan horario di trabao, esey ta bira dificil. Aunke e ta un posibilidad, pero tambe mester wak te con leu e docentenan mes por handle e carga di trabao, pa no sobrecarga e personal tampoco. Eynan ta partinan cu mester tene bon cuenta cun’e. Nan ta pensando den ki direccion nan por bay, pasobra no por keda busca hopi hende di afo pa un bon tempo paso e no ta un bon opcion pa e alumnonan.

Ora di busca maestro for di Hulanda, no tin continuidad. Nan ta bin pa un periodo di dos pa tres aña pero nan no sa e contexto. Mester purba di acomoda nos mesun hendenan, atrae mas tanto persona pa bira maestro di scol, segun Sr. Behrson Boekhoudt di IPA.