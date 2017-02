IPA lo cuminsa traha ariba desaroyo di perspectiva mundial pa su studiantenan

Tin algo parti di cu lo bay cuminsa traha riba desaroyonan perspectiva mundial pa cual aki Dr. Haime Croes ta splica mas di desaroyonan pa studiantenan di IPA.

Pa e aña aki ta un aña basta special pa docentenan di IPA, ya cu e parti di perspectiva mundial, ta combinacion di un workshop cual lo cuminsa entrante dialuna cu lo dura mas o menos 1 luna. Despues di esaki, e studiantenan lo bay afo, dus e parti di internacionalisacion. Loke nan a siña den e di cu di dos fase, nan lo bay pas e toe na e scolnan na Aruba.

For di basta aña caba a cuminsa cu perspectiva mundial cu ta desaroyo duradero. Den e parti di tres aña do IPA tur e vormingsgebiednan ta bin hunto, nan ta forma hunto Perspectiva Mundial. Esaki ta un aspecto basa ariba globalisacion, tabata tin un proceso andando mundial y na Aruba tambe. Loke e studiantenan a wak na Aruba, awo nan lo wak e den exterior. Nan lo wak e diferencia di tur otro parti di mundo di loke ta trata scol, ta cu Aruba tin un scol pa formacion di maestro. Lo bay wak no solamente e aspectonan duradero, den forma di Arbeidsmarkt, pero lo wak’e na manera di innovacionnan na scol.

Loke kier wak mas den e hendenan cu ta studia na IPA ta e forma di biba segun Sr. Haime Croes. E grupo total di perspectiva mundial a kies un tema cu ta nifica Nos Desaroyo duradero ta completamente dependiente di e lifestyle di nos hendenan. Pa nan tambe por compronde, cu por papia hopi di un desaroyo duradero, pero sin cambio di individuonan, full nos comunidad, hamas por logra e meta ey. E ta un meta nobel, pero tambe ta exigi cambionan, mindset ta sumamente importante, segun Sr. Haime Croes.

Educacion ta cana pareu cu desaroyonan cu ta pasa den sociedad. A analisa e parti con e desaroyo ta na Aruba y un di e partinan cu a resalta cu tambe ta bay bin den e programa ta unda cu ta mira cu hopi biaha nos hendenan no ta consciente cu nan ta saca placa sin pensa mañan tambe t’ey.

P’esey a introduci e parti di “Earn for the future”, caminda IPA a haya cooperacion di Price Waterhouse Coopers, cu lo duna e studiantenan un lezing over di spaar, con pa spaar y kico mester pasa pa un miho mañan. Un otro parti cu tin e aña aki, ta un parti di con ta bay om cu e sushedad na Aruba. Mas nos come, mas sushedad, mas no traha laga cos atras, mas problema ta bin. Pero IPA kier mustra tambe cu tin hopi manera pa los op nos desperdicio. Un di e parti mas importante cu kisas a lubida, cu a bay wak e parti Brenchispark. E ta un parke unda c u por a mira con cu a base di plastic recicla ta saca cosnan hopi bunita cu eigenlijk kisas hendenan mes no por imagina.

Dr. Haime Croes a coy un ehempel di un yabero di plastic, a base di plastic ta recicla y por saca cosnan hopi bunita mes cu eigenlijk kisas hendenan mes no por imagina. Ta forma cosnan cu nos mes por haci uzo di dje. Ta purba pa siña e muchanan, nos studiantenan riba e sin fin di posibilidadnan cu tin.