Inyeccion di etanol por caba cu algun tipo di cancer

Un grupo di cientifico di e Universidad di Duke na North – Carolina (Merca) a desaroya un inyeccion di un gel a base di etanol cu un tasa di curacion di 100% di un tipo specifico di tumor riba un modelo di hamster.

Etanol tin un composicion kimico cu tambe ta wordo yama alcohol etilico cu ta presente den bebidanan spirituoso y tambe ta wordo uza como antiseptico di uzo topico, disolvente, anticongelante of hulpstof den algun medicamento of cosmetico. E uzo di etanol pa e tratamento di cancer no ta algo nobo: den actualidad ya ta existi un terapia pa e malesa conoci como mutilacion pa etanol, cu ta consisti den e aplicacion di e sustancia mediante un inyeccion directamente den e tumor, cu e proposito di destrui celnan canceroso.

E terapia aki tin un tasa di exito similar na esun di ciruga, cu e bentaha di cu e costo di tratamento ta infinitamente mas abao: solamente 5 dollar. No obstante, e mutilacion ta presenta varios limitacion. Pa un banda, e ta funciona bon pa e tumornan cu ta rodea pa un capsula fibroso. Na di dos luga, e ta rekeri gran cantidad di etanol, cu ta daña e tejido cercano. Pa ultimo ta necesario pa practica tratamentonan multiple pa ta eficaz.

Awo, e cientificonan a optimiza e mutilacion pa etanol pa supera e problemanan. E ekipo a logra evita cu e compuesta scapa y daña e tejidonan den cercandi mesclando cu etil celuloso, loke ta haci cu ora cu e solucion ta wordo inyecta e ta comberti den un gel.

Cientificonan a prueba cu e compuesto mehora den cancer oral, concretamente den carcinoma di celnan scamoso, den forma di tumornan sin capsula, desaroya den e cara di e hamster. Despues di ocho dia, e shete tumornan trata cu gel di etanol a disparce, haciendo e tasa di curacion di 100%.

E hayasgonan di e investigacion ta sugeri cu solamente un inyeccion di e gel di etanol por ta suficiente pa cura cierto tiponan di tumor. Sinembargo, e muestra ta hopi chikito y lo mester haci mas prueba, pero e ekipo ta considera cu e tecnica aki ta hopi prometedor pa algun caso di cancer di pecho y lesionnan cervical precanceroso.

Fuente: http://www.msn.com