Investigacion: Scol Multilingual ta un exito rotundo

E aña aki Unesco a introduci e tema: “Na caminda pa un futuro sostenibel a base di enseñansa multilingual”.

Kico ta nifica enseñansa multilingual?

Enseñansa Multilingual ta ora cu e alumnonan ta siña 2 of mas lenga a base di nan lenga materno. Actualmente Aruba tin 2 scol multilingual, e.o. Colegio San Hose y Colegio Conrado Coronel. Pero no mester keda limita na 2 scol so, sino tur scol basico mester haya e tremendo oportunidad aki. Tur mucha merece educacion di calidad!

Kico ta e resultado di enseñansa multilingual?

Enseñansa Multilingual lo:

Enfoca riba calidad di duna les y siñamento cu e enfoke riba comprendemento y creatividad;

Reenforsa e aspecto cognitivo di siñamento dunando tur alumno e oportunidad di aplica loke el a siña directamente via su idioma materno den su bida;

Intensifica dialogo y interaccion entre e maestro y e alumno door di brinda un situacion caminda tin comunicacion di berdad for di un comienso;

Facilita participacion y accion den e sociedad y e lo habri caminda pa conocemento nobo y expresion cultural, pues enseñansa multilingual lo garantisa cu e interaccion ta harmonioso entre loke ta local y loke ta global.

Laga nos reflexiona y stimula/motiva Gobierno di Aruba pa sigui cu e Proyecto dinamico di Scol Multilingual! Investigacion a prueba cu Scol Multilingual ta un exito rotundo.