Inversion den educacion ta hopi mas urgente awe cu un ringweg

Otmar Oduber di plataforma politico POR ta indica cu e prioridadnan di inversion ta totalmente robez, e ta di opinion cu inversion den educacion ta hopi mas importante cu un ringweg.

E ta bisa cu cierto momento mester fiha e prioridadnan pa comunidad y educacion ta un di esunnan mas importante, no solamente e parti di infrastructura, pero tambe material y capital humano. Ultimo calculacionnan ta indica cu mester inverti rond di 250 miyon den enseñansa pa por haal in e deficit existente.

Enseñansa ta un prioridad pa E Forsa Nobo, POR, mirando cu e ta representa e futuro di nos isla y nos desaroyo den tur aspecto. P’esey Oduber ta bisa cu e construccion di un ringweg cu a warda pa basta aña caba no ta un necesidad di bida of morto y por warda un poco mas y e placa destina pa e proyecto aki por wordo destina pa enseñansa. Papiando riba e inversionnan den enseñansa, e ta bisa cu un parti importante di dje mester ta enfoca riba e capital humano, riba e maestronan cu ta esencial den e desaroyo di nos muchanan. Igualmente e parti di tecnologia na scol ta hopi importante. Simbolicamente kier mira cu pa aña 2021 no tin mas borchi cu krijt mas dilanti klas, sino borchinan electronico. Material pa alumnonan tambe mester haya parti di e inversion necesario y e material aki mester bay den direccion di tecnologia moderno. Naturalmente e parti infrastructural no por keda afo. Tin hopi scol cu mester wordo drecha of amplia y otro scolnan cu mester wordo traha, por ehempel e Mavo, Havo, VWO na Noord.

Si tene na cuenta cu e ringweg lo costa mas di e 250 miyon cu ta necesario pa haal in e deficit di nos enseñansa, Otmar Oduber ta bisa cu lo ta hopi mas consciente si pone e prioridad riba loke ta representa e futuro di nos pais, e futuro di nos hobennan, en bes di inverti esaki den un caretera cu por warda un poco mas y no ta di vital importancia pa Aruba.

“Nos ta haci un apelacion na Gobierno pa para esaki y duna prioridad na nos enseñansa” Otmar Oduber di plataforma politico POR a conclui.