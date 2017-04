Invasion brutal di Parlamento di Macedonia

SKOPJE, Macedonia – Durante e invasion di e parlamento di Macedonia, mas of menos 100 hende a wordo herida. Esaki ta segun ministerio di Asuntonan Interior di e pais.

Entre e heridonan tabata tin tres miembro di parlamento y 22 polis.

Cu e invasion aki, e simpatisantenan nacionalista di ex prome minister Nikola Gruevski kier a evita e nombracion di un etnico Albanes como presidente di Parlamento. E invasornan, di gran parti cu cara tapa, a kibra e stoelnan rond di nan.

Entre e politiconan herida tabata e lider di e social democratanan, Zoran Zaev. Riba e imagennan por a mira con e sanger tabata basha for di e herida na su cabes. Zaev a laga sa cu e Gobierno di coalicion, cu ta wordo lidera door di su partido, a scogre Talat Xhaferi, como presidente di Parlamento.

Fuente: ANP