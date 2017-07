Introduccion di wifi na scolnan lo bin cu su reglanan

Den e añanan nos dilanti SKOA ta trahando riba un plan pa hasi scolnan wifi pa cual a papia cu directeur di SKOA, Sra. Jossete Daal lo bini cu regla pa e uso di e wifi na schoolnanPa e añanan.

Ora cu ta traha cu wifi na scol, esaki ta restringi. Esaki kiermen cu e muchanan por subi wifi y subi websitenan cu no ta apto pa nan bista y nan edad y esaki ta forma parti di educacion. Segun Sra. Daal, mester educa e muchanan, y sigur di cas ora cu nan duna un mucha hoben un telefon, cu nan ta educa e mucha y bis’e te na unda su restricto ta. Pero curiosidad den mucha semper tabata existi. Antes no tabata tin internet, pero tabata tin algun cosnan cu no tabata apto pa muchanan di cierto edadnan.

Sra. Daal a sigui splica, cu tin algun kleuterschool cu tin internet, cual ta wordo uza pa haci presentacion. Por ehempel, Trupiaal Kleuterschool cu tin hopi aña caba cu tin nan computerlokaal, cu ta programanan cu ta aporta na desaroyo di mucha. E ta integra den nan programa di tur dia. Y tambe tin scolnan cu tin digitalisacion caba den forma di un flatscreen hunto cu un iPad. Pa duna un ehempel, Colegio Frere Bonifacius ta un iPad- school, pero cu reglanan pa su alumnonan, Sra. Josette Daal, director di SKOA a splica.