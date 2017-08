Interes pa EXPO Labor 2017 ta grandi un biaha mas

Expo Labor 2017 ta tuma luga un biaha mas, dia 19 di Augustus proximo cuminsando 9’or di mainta te cu 7’or di anochi na Renaissance Convention Center, asina Minister encarga cu asuntonan relata cu Labor, Angel Bermudez, a anuncia e siman aki.

“Despues di un evento exitoso aña pasa y mirando situacion actual riba mercado laboral unda cu bou esnan sin empleo e generacion di hubentud ta demasiado representa, p’esey e aña aki Expo Labor su focus lo ta riba e generacion aki”, asina e mandatario a expresa.

E mandatario a enfatisa cu e evento aki ta pa uni trahadonan, desempleadonan y doñonan di trabou bou un solo dak. Sea esunnan cu ta buscando trabou, esunnan cu ta busca bon trahado of simplemente esunnan cu kier expande nan conocemento y haya mas herment pa nan por crece profesionalmente den nan trabou actual, tur ta bon bini na Expo Labor 2017.

E aña aki lo tin entre 30 cu 40 companianan presente cu lo duna informacion tocante nan vacatura di trabou. Segun e comision organisatorio e interes di parti di e companianan pa forma parti di Expo Labor 2017 ta grandi, sin embargo ta poco ‘booth’ a keda disponibel ainda pa e companianan cu kier forma parti di Expo Labor.

Lo tin un seccion cu departamentonan di servicio manera, Aruba Human Resources Association (AHRA), Departamento pa Progreso Laboral (DPL), Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), IDEA y Dienst Technische Inspectie (DTI) entre otro, cu lo t’ey pa duna informacion valioso, contesta tur pregunta, crea of actualisa nan curriculum y pa yuda tur participante yega mas cerca na obtene un trabou ideal of haya un trahado ideal.

Ademas, lo tin un otro seccion cu companianan cu ta duna curso, training y varios otro les pa esunnan cu kier expande nan conocemento riba diferente tereno y crece den e ambito profesional. Sin laga afo, e sala di charla unda cu expertonan y ‘entrepreneurs’ lo inspira, motiva y cubri un variedad di tema cu esencial pa ta exitoso den e mercado laboral di awendia.

Minister Bermudez a enfatisa cu e entrada pa Expo Labor 2017 ta completamente gratis, pues esey tambe ta un forma adicional pa encurasha tur hende interesa, trahadonan y doñonan di trabou pa acudi na Expo Labor diasabra, 19 di Augustus na Renaissance Convention Center cuminsando for di 9’or di mainta.

Expo Labor 2017 ta un actividad organisa pa Ministerio di Labor den cooperacion cu Departamento pa Progreso Laboral (DPL) y Departamento di Labor y Investigacion (DLI).

Pa registrana e tayer of charlanan of mas informacion tocante companianan cu lo ta presente y con pa participa na Expo Labor 2017, bishita e pagina di facebook: Expo Labor Aruba of manda un e mail na [email protected]