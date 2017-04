Interes grandi riba topico presenta durante Tayer di AHATA

Dianan 11, 12 y 13 di April desde 8:00am pa 1:00pm a tuma luga un tayer pa miembronan di AHATA La Cabana Beach Resort & Casino. E tayer a bay hopi bon y cu interes grandi di e miembronan di AHATA riba e topico di maneho di disciplina. E tayer a bay hopi bon y tabata tin hopi participacion di e participantenan. Esey ta haci semper e tayer hopi mas rico tanto pa esun cu ta dun’e y esun cu ta participa na dje, pasobra nan tin e oportunidad di siƱa di otro.

“E tema cu nos a trata tabata e maneho di disciplina. Un tema cu den hopi organisacion ta algo cu no ta haya un maneho cu e atencion debido. Pakico? Pasobra tin hende tin miedo pa haci’e, tin hende no sa con pa haci’e”, asina Tito de Cuba, Consehero riba tereno di Maneho Personal a remarca. Loke cu nan kier a logra cu e tayer ta pa duna e hermentnan pa por maneha e asunto tan compleho aki na un manera sigur.

De Cuba ta kere cu e reaccion tabata hopi bon, pasobra algun a bisa su persona cu nan a haya hopi tip cu ta bon, nan a sinti nan mes mas confortabel pa atende awo cu e asunto aki.

Director Human Resources Operations Marriot Hotel, Jeselin Gomez-Wever, a haya cu e tayer tabata interesante. E tabata un refresher pa nan pa traha un documentacion. “Kico ta tur punto importante pa sigura un documentacion tin den dje. Hopi biaha un manager por ehempel ta kiboca y ta pensa cu un documentacion ta un manera pa bo straf un trahado cu no a cumpli cu regla di e compania. E training ta duna nos hopi conseho cu net un documentacion no ta pa straf un trahado, pero e ta pa guia un trahado pe por cambia su actitud”, Jeselin Gomes-Wever a remarca. Esaki ta enfatisa riba e comportacion cu e trahado a haci cu no ta corecto y con por cambi’e. Si e no cambia esey, awel kico ta e siguiente paso cu consecuencia lo bay tin pe trahado aki.

Esaki ta tayernan cu e instructor constantemente ta interactua cu e participantenan. A base di e interes di e miembronan di AHATA, lo tuma luga e siman aki un di dos curso riba e mesun topico aki. Asina aki AHATA por ofrece e curso aki complementario na mas miembro.