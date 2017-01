Intercity Direct a para 1 ora y mey keto cu luznan paga den un tunnel na Rotterdam

ROTTERDAM, Hulanda – Debi na un trein defecto, menos trein di Intercity Direct a core diamars anochi entre Rotterdam y Amsterdam. Pasaheronan cu a biaha den e trein defecto, a meld na NU.nl cu e trein tabata tin 1 ora y mey keto den un tunnel na Rotterdam.

E coriente den e trein a cay afo.

Vocero di NS a laga sa cu e hendenan den e trein lo wordo evacua. E biaheronan lo sigui cu nan biahe via bus of via trein bek pa Rotterdam Centraal.

“Na e sitio lo wordo analisa kico lo funciona miho,” segun e vocero. Den e trein cu rond di 6’or di atardi a sali for di Rotterdam Centraal, tin mas of menos 450 persona.

E trein defecto lo wordo lastra. No ta mucho kico lo bay pasa. E motibo di e defecto aki ainda no ta conoci. Biaheronan di trein entre Rotterdam y Amsterdaam Central por haci uzo di e treinnan regular di Intercity.

