Intercambio Cultural entre generacionnan 2018

Nos kier a particpa cu un comision di boluntarionan den nomber di Grupo Nucleo lo encabesa e siguiente actividad pa nos grandinan e aña aki: Entrecambio Cultural entre Generacionnan 2018.

Manera ta conoci caba, e actividad aki a yega di tuma lugar caba dos biaha, un na 2016 y 2017.

Tur dos tawata exitoso y tur cu a bai por a gosa di un anochi sumamente agradabel y placentero, unda por a mira nos talentonan local di nos grandinan, hobennan y muchanan.

Tumando na cuenta e tempo pa prepara un actividad manera esaki, a dicidi pa manda e informacion aki, sabiendo cu mayoria di e gruponan ta cu vakantie, pa asina nan por pone nan respectivo grupo na haltura asina nan cuminsa bek na augustus.

E actividad aki ta encera cu e grandi(nan) ta hasi un presentacion conhuntamente cu hoben of muchanan ariba stage na Cas di Cultura. E porta den forma di un baile, canto, instrumento di musica, poesia, etc.. E duracion porta maximo 5 minuut.

E actividad aki lo bai tuma lugar diabierna dia 23 di November 2018 for di 6.00 pa 9.00 p.m.na Cas di Cultura.

Mirando e hecho cu lo tin un limite di presentacionnan, ta pidi pa inscribi bo(so) grupo mas liher cu ta posibel pa asina nos haya sa cuanto interes tin pa participa ariba e fecha menciona. Esunnan cu inscribi trempan lo bebe awa limpi..:)

Comments

comments