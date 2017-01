Intento di ladronicia den cas na Tierra del Sol

TIERRA DEL SOL – Diadomingo, pa mas of menos 9’or y 9 di anochi, Central a manda patruya pa un adres den Caya di Oro, den cuadro cu un ladronicia. Eynan a papia cu security di “Tierra del Sol”, caminda cu desconocidonan lo a kibra e bentana banda pariba di e cushina. Segun personal di Safecom a declara, diasabra, pa mas of menos 8’or y 38 e alarma a bay off. Segun personal di “Safecom”, e sensor di e cushina ta esun cu a bay off. Na e sitio a papia cu e encargado, pero mirando cu e tabata bao di influencia y tabata papia bruha, e homber LBK a wordo pidi pa e pasa e dia siguiente pa duna keho. K. a wordo hiba su cas door di patruya. Central a wordo poni na altura.