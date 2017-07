Intento di ladronicia den cas na Caobastraat

Central ta manda patruya den Caobastraat caminda cu un homber lo mester a kibra bentana di un cas y lo a drenta paden. Eynan polis a mira e bentana cu tabata kibra y habri. Ora a controla paden y pafo di e cas, no a topa cu ningun hende. E cas ta di dos piso y tin un cura rond di dje. E portanan di e cura tabata completamente na lock. E cas momentaneamente ta bashi. Si e tin muebles den dje, entre otro mesa, sofa, stoel, cama, etc. Cerca di e bentana kibra banda panort di e cas, polis a topa cu varios rastro di sanger. Posiblemente di e sospechoso. Ningun hende a bin na e sitio pa asina duna detaye of un telefon cu por haya di e doƱonan di e cas. Riba ordo di Central polis a sigui cu nan control den vecindario. Central y comandante na warda a wordo poni na altura.