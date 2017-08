Instancianan relevante mester evita mas daño na nos naturalesa

Un biaha mas daño ta wordo haci na nos medio ambiente, specialmente na Bubali Plas. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation (ABC), a splica di un proyecto cu a wordo afecta masha hopi mes.

Peterson a splica cu nan a tuma e paso caba y a cuestiona publicamente pais Aruba, tur instancia relevante, pa tuma rienda di un situacion cu a yega na nan atencion, door di bisiñanan, cu a mira un di e desaroyadornan di condominiums, a basha masha hopi material di construccion over di muraya, den e parti di naturalesa di Bubali. Banda di esey nan tambe a pone un cantidad di materialnan di construccion cu nan ta uza of a uza, a pone nan mey mey di tur e mangelnan, tur e partinan di naturalesa. Banda di esey a descubri un rioolafvoerpijp cu ta bay straight den Bubali Plas. E cos aki a bira un free for all por completo. Si wak e parti mas den direccion di e high rise hotels, p’ariba di e proyecto aki, unda cu nan a rosa henter e luga, eynan nan kier bin cu un hotel y un shoppingmall, cual Aruba no ta echt wardando riba dje. Pero nan a rosa un cantidad grandi di naturalesa eynan, pa por traha esaki. Kier sa si nan a rosa dimas si of no.

Manera cu ta mir’e, nan a bay masha leu mes cu e cos aki. Kier wak si e instancianan oficial di gobierno pa bay check y wak kico ta pasando eynan. E ta enormemente grandi cuanto daño a wordo causa na e luga eynan.

Tin dos cu ABC a constata. Segun Peterson, no por deposita sushi di construccion den naturalesa. E ta contra di cualkier forma di etica, vooral un compania cu ta sumamente grandi cu inversion. Ta papiando di un inversion hopi grandi. Totalmente inecesario. E mesun compania aki algun siman pasa, segun Peterson, a bin resulta cu Guarda nos Costa a drenta eynan y a haya un cantidad di ilegal cu ta trahando eyden.

Esaki ta haciendo un sorto di vision riba ki sorto di compania e cos aki ta. E cosnan aki no ta aceptabel na Aruba, segun Peterson.

E parti p’ariba, kier wak si e grens cu a wordo poni di e tereno di e hendenan aki cu ta bisa cu esey ta nan tereno, pa wak si nan a surpasa e grens eynan si of no y ta cuanto pida mangel dimas nan a bay cun’e.

Greg Peterson ta spera cu autoridadnan tuma accion paso si no ta e caso, Aruba Birdlife Conservation pronto lo bay bati un biaha mas na porta di corte di husticia.

Awor aki nan ta pidiendo autoridad di land Aruba pa treed op. Mescos cu Guarda nos Costa a saca e ilegalnan, nan tambe por treed op y duna boet riba e hendenan aki, duna ordo pa nan kita e porkeria cu nan a pone den e mangelnan y duna cierto restriccion cu nan no por sigui distrui e luganan aki. Esaki ta trabao normal di departamentonan di Gobierno.

Ta bay wak cuanto tempo Gobierno ta uza. Nan mester a drenta caba pa bay wak kico ta kico. Den e siman aki lo bay haya sa kico nan lo a bay haci. Prensa Arubiano tambe ta importante pa bay puntra tur e instancianan aki. Ta papiando di Cuerpo Policial, Directie Natuur & Milieu, DOW y DIP. Puntra nan kico nan a haci pa coregi e situacion aki.

Si nada no a wordo haci, e ora eynan ABC ta obliga di hiba e instancianan aki dilanti di hues pa puntra nan pakico nan no ta treed op, un pa un. Tin un sistema pa haci esaki, cu por bay dilanti di hues y puntra hues pa investiga pakico e departamentonan no a treed op.

Tin un limite y Gobierno mester sa esey. Segun Greg Peterson a splica cu tabata tin diferente caso den esaki. Esey ta e Ruimtelijke Ontwikkelings Plan (ROP). Tin cierto limitenan cu a wordo duna. Gobierno a parti e terenonan aki na inversionistanan aki y nan mester sa precisamente unda e limitenan ta. Kico nan por y kico nan no por.

Daño sigur a wordo causa. ABC a mira diferente cos. Tabata tin luga unda cu tabata tin prikichi a bay. Tabata tin luga unda Shoco a bay. Tambe tin algun especie cu ta hopi mas sensitivo, tambe a wordo daña y a wordo poni riba Facebook recientemente, e tipo di parhanan aki cu ta lamenta masha hopi mes. Ta gewoon destruyendo e nesting ground di e bestianan aki. Tin cu corda bon, Bubali ta un “Important Bird Area”, internacionalmente reconoci.

Esunnan cu ta partiendo e terenonan aki, a haci, den punto di bista di ABC, un blunder masha grandi mes y ta spera cu e wordo controla, cu nan no haci mas destruccion cu ta necesario te na e momentonan aki.