Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a drenta den funcion oficialmente

Durante un seminario di dos dia den fin di siman, Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Alex Schwengle a atende un seminario hopi special pa cuido di salud riba nos isla. For di aña pasa a anuncia cambionan grandi den nos sistema di salud publico. Cambionan cu lo mester garantisa cuido di salud riba un nivel hopi mas halto y cu enfoke riba calidad y siguridad.

Den e esfera aki a cuminsa organisa y planea pa introduccion di un departamento nobo cu awe ta carga e nomber Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA). Un organo cu ta encarga cu control di calidad y siguridad den nos cuido medico. Pero tambe lo e sirbi como Consehero pa Minister di Salud Publico y e Ministerio di Salud Publico y e sector completo, o sea, e centro unda tur cos lo mester pasa pa asina yega na e nivel di calidad y siguridad cu tin mira riba dje.

“Esaki ta un seminario di dos dia – diasabra y diadomingo – organisa pa Inspectie Volksgezondheid Aruba cu a cuminsa funciona desde dia 1 di januari 2017, unda cu nos tin e tema di calidad y siguridad,” Minister Schwengle a informa. Durante e seminario a toca temanan di kico ta calidad, con ta bay controla y e parti di siguridad cu lo mester garantisa pashentnan den cuadro di un miho cuido.

“Pa reenforsa nos seminario nos a pidi tambe Inspectie di Sint Maarten (SXM) y Hulanda pa ta presente, specialmente e Inspecteur cu ta haci e islanan BES”, asina e mandatario a splica. Corsou no tabata presente pasobra cu no a cera un convenio di cooperacion… “cu Sint Maarten y Hulanda si, pero lamentablemente door di cierto circunstancianan te dia di awe no a logra ainda cu nos isla ruman Corsou. Cu tempo nos ta spera cu lo tin un bon cooperacion cu Corsou tambe.”

E temanan cu a enfoca riba dje ta calidad y siguridad y a invita henter e sector di cuido. “Nos a invita, por ehempel Hospital, Imsan, SABA, Wit Gele Kruis, y no solamente esunnan cu ta ehecuta e cuido pero nos a invita ODEA, Asociacion di Specialistanan, e Asociacion di Dokternan di cas, Boticarionan, Directie Volksgezondheid, y te hasta a invita EPI sector di cuido pasobra ta nan ta educa e nursenan, assistentnan di boticario y ta hopi importante pa nan tambe sa e situacion nobo cu ta bay tin awor cu nos a bin cu Inspectie nobo,” asina e Minister a accentua.

Ministe Dr. Alex Schwengle a expresa su alegria di a mira cu tur cu a wordo invita a presenta… “aunke ta diasabra mainta tur hende tabata t’ey nechi na tempo. Esaki ta un indicacion cu e sector ta hopi interesa pa dialoga riba e tema di calidad y siguridad y mas ainda haya sa miho con nos kier bay traha hunto. Pasobra Inspectie ta bay controla e sector. Ta berdad nos ta bay controla e sector pero nos t’ey tambe pa yuda e sector y nos kier haci’e na un forma hopi transparente a base di un bon comunicacion y respet mutuo.”

Mas aleu e ta bisa cu e ta orguyoso di mira cu henter e sector a acudi na e seminario mirando cu e parti pro activo di Inspeccion no ta bay ta cu solamente ta reacciona ora algo pasa… “no, nos ta bay exigi tambe di e sector cu nan mester traha pro activo pa keda monitor nan mesun sistema y siña continuamente pa cada bes saca tur e foutnan cu tin den e sistema pa asina evita cu lo tin problema. Claro kisas e ta bay ta casi imposibel pa bay garantisa un sistema cu ta bay ta sin fout 100% pero esey mester ta bo meta si… purba di saca tur fout di bo sistema.”