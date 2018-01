Insel Air tin varios persona pega na Curacao

Tin varios Arubiano pega na Curacao den fin di siman, ainda diadomingo atardi laat a combersa cu algun cu a informa nos redaccion nan tin mas cu 24 ora pega na Curacao. No tin luga di keda y ta haya un voucher di cortesia di Insel Air pa busca cuminda y basta luga no ta tuma esaki mas debi cu compania di aviacion no ta cumpli cu e debenan. Ningun hende ta informandonan kico ta pasando y ki dia tin vuelo pa regresa Aruba bek.

Den siman por a tuma nota di reaccion di hende cu ora a subi e avion un holor desagradabel tabata dal hendenan den avion. Informe ta ser papia cu tin e avion geground di insel air, te cu cuanto tempo esaki lo keda asina ta desconoci ainda.

Comments

comments