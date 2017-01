Inscripcion pa Roadmarch y Calypso Infantil y Hubenil a habri

Si, asina mes. Inscripcion pa e Roadmarch y Calypso Infantil y hubenil a habri.

Pasa na oficina di Smac cu un copia di id, un pasfoto y un papel di censo y inscribi bo yiu. Si bo yiu no tin compositor ainda of ta pega cu areglista contact SMAK pa bo wordo yuda na 5938177. Manera tur aña ta tuma te 25 cancion pa mantene un festival riba nivel. Dus no tarda pa inscribi bo yiu. Pasa un dushi temporada di carnaval caminda nos muchanan ta na prome luga.