Inscripcion pa participacion pa Calypso & Roadmarch Infantil y Hubenil a cera

Comision di Calypso y Roadmarch Infantil/Hubenil ta participa cu nan a yega 29 participante. Ta haci un apelacion na mayornan pa pasa na oficina di SMAC di dialuna pa diabierna for di 3 or di atardi te cu 7 or di anochi pa asina entrega e papel di AWG. 5,- , un pasfoto y un copia di ID. Esaki ta pa esunnan cu ainda no a haci esaki.

Un chatgroup pa e festival a wordo crea dus cualkier pregunta cu por tin por pone den e chatgroup of si tin cualkier pregunta contact Edselyn Figaroa na 5938177.

Ultimo dia pa entrega e general midi cerca Marc ta 16 di januari y e dia ey mes tin reunion informativo na SMAC pa 7or di anochi