Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) seccion Examenbureau ta informa cu inscripcion pa Landsexamen ta tuma luga tur aña na luna di September.

Inscripcion pa Landsexamen 2018 lo habri dia 1 di September 2017 y lo sigui te cu dia 29 di September 2017. Na landsexamen MAVO/HAVO/VWO 2018 por participa esnan cu entrante 1 April 2018 tin e edad di:

17 aña of mas pa por participa na e landsexamen MAVO;

18 aña of mas pa por participa na e landsexamen HAVO;

19 aña of mas pa por participa na e landsexamen VWO.

Tur demas informacion y documento necesario manera e informatiebrochure, richtlijnen, examenreglement, tijdschema, roosters como tambe e formulario pa aplica lo ta obtenibel riba e website di Departamento di Enseñansa Aruba [ea.aw] entrante dia 1 di September 2017.

Examenbureau cera pa mantencion

Departamento di Enseñansa Aruba ta informa tambe cu su Examenbureau ubica na Belgiestraat 2 na Eagle, lo ta cera pa publico diabierna dia 14 di Juli proximo desde 11 or di mainta pa trabounan di mantencion. Departamento di Enseñansa Aruba ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia. Pa mas informacion por acudi na website [ea.aw] y buska Landsexamen den e menu alfabetico. Tambe por sigui e desaroyonan a traves di facebook page @ educationaruba.