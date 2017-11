Inscribi pa IBiSA su Calendario di Evento 2018

Instituto Biba Saludabel y Activo, IBiSA ta preparando e calendario di evento anual. Pa tal motibo ta informa directiva di tur organisacion deportivo, organisacion cultural, club y school cu ta desea di forma parti di e Calendario di Evento “Recreativo y Deportivo” pa aña 2018, pa cuminsa manda nan peticion pa IBiSA.

Rekisito:

Tur organisacion, institucion, club of school, cu ta desea pa nan actividad aparece riba e ‘Calendario di Evento IBiSA 2018’ tin cu cumpli cu siguiente rekisitonan:

– E Organisacion/Club mester tin su Statuto.

– Tur Organisacion/Club tin cu busca y yena un formulario di peticion na oficina di IBiSA.personal of manda nan peticion via email [email protected]

– Cada aña mester entrega peticion di nobo. Tur organisacion/club, etc. cu ta riba e Calendario di Evento 2017 y ta desea di aparece riba e Calendario 2018, tin cu yena e formulario di nobo. NO TIN EXCEPCION.

– Cumpli cu e fecha stipula como ‘deadline’ cu ta dia 30 di november 2017, pa IBiSA por saca e calendario 2018.

E formulario di peticion ta obtenibel na oficina principal di IBiSA situa na Frankrijkstraat 1. Cada organisacion por pasa busca esaki durante ora di oficina 7:30a.m.- 12:00p.m. y 1:00pm.- 4:30p.m., pa yena tur informacion y despues entrega esaki bek na oficina di IBiSA. Ta recorda tur organisacion/club, etc. cu IBiSA NO ta bay acepta NINGUN peticion “di ULTIMO MOMENTO” pa un evento, pa esaki sali riba e calendario e prome tres lunanan di aña 2018. Tur formulario cu ta wordo entrega despues di fecha stipula lo aparace 30 dia despues di fecha di aprobacion riba calendario 2018

Pa mas informacion por tuma contacto cu ‘afdeling Sport en Recreatie’ na oficina di IBiSA na telefoon 582 49 87 of via e-mail na [email protected]