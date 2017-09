Ink pa tatoo por provoca cancer

Aunke cu nos sa cu por lo menos 50% di e tatoonan por wordo infecta debi na mal higiena despues di a wordo realisa, tin un cuestión cu ta rondona e inknan di color: nan ta causa cancer?

Recientemente e Comision Europeo a emiti su informe “Siguridad di tatuahe y makiyahe permanente,” unda cu ta alerta di e componentenan den e ink di tatoo, cu por libera substancianan cancerigeno.

E ink cu ta wordo inyecta den e dermis pa e tatoonan, no ta wordo regula pa algun legislacion, di cual algun di e inknan por contene cierto hidrocarburo aromatico manera:

Amino aromatico (14%)

Metalnan pisa (9%)

Conservador (6%)

Agentenan contaminante microbiologico (11%)

Riesgo di cancer na blaas

Mas di e 80% di e colorantenan di e inknan pa tatoo ta organico, otro inknan riba mercado tambe ta ocupa pigmentonan azoico.

So bo ta pensa cu e aminanan aromatico, ta relaciona cu algun tipo di cancer, en especial di blaas.

E componentenan aki ta degrada cu e exposición na solo, e rayonan ultravioleta (UV) of laser. Por lo tanto, por lo menos un 5% di e poblacion cu ta haci tatuahe por sufri infeccion bacteriano, alergianan cronico of hipersensibilidad na e cuero.

Aunke varios reaccion por ta inmediato, otronan ta tuma varios aña den manifesta. P’esey mester ta atento si tin cambio riba e cuero unda bo a pone un tatoo.

