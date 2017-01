Ing. Richard Dijkhoff nombra den comisiondi FIFA

Recientemente e Secretario General di“Federation Internationale de Football Association’ (FIFA), esta Fatma Samoura, a informa Presidente diArubaanseVoetbal Bond, Ing. Richard Dijkhoff, cu a apunt’e como miembro di e “Member Associations Committee”.

E nombracion aki sin duda ta un reconocimento mas na AVB di Aruba, pero tambe na su Presidente actual, cu ta conta di masha admiracion internacional den e organisacion di e deporte mas hunga na mundo.

Hopi biaha FIFA y CONCACAF ta referi na AVB como ehempel pa e otro islanan miembro, den con ta transforma un organisacion di boluntarionan den un organisacion profesional.

Siendo miembro di e comision cu ta atende cu paisnan miembro, lo mester atende varios reunion pa sigui desaroya y innova futbol na nivel mundial.

Riba e foto aki saca na Miami durante un reunion di FIFA, por aprecia Ing. Richard Dijkhoff, Presidente di AVB Aruba, ricibiendo su nombracion for di mannan di Gianni Infantino, kende ta e di 9 Presidente di FIFA. Dia 26 di februari ultimo el a asumi e funcion aki. E no ta nobo den e mundo difutbol, pasobra desde 2009 el a ocupa e puesto di Secretario General di UEFA y for di ey a eligi’e como Presidente di FIFA durante un congreso extraordinario. Di carera e ta un administrado deportivo. El a nace na Suisa pero tin dos nacionalidad, Suiso y Italiano.

Ta bon pa bisa cu Gianni Infantino tin un aprecio grandi pa Aruba. El a bishita nos na Januari 2016, un luna prome cu su eleccion, durante e periodo di campaña pa yega na e funcion. Aruba a sostene durante e congreso y como tal e ta dispuesto pa duna nos tur e apoyo necesario pa sigui desaroya e deporte mas practica riba nos isla.

Ing. Richard Dijkhoff ta envolvi den futbol activo riba nos isla pa e ultimo 20 añanan, pa ta exacto desde aña 1995, ocupando varios puesto den directiva di e organisacion SV Britannia, for di Secretario General te na Presidente. Na aña 2013 e clubnan miembro di AVB a eligi’e como Presidente di Arubaanse Voetbal Bond, cu el a sa di dirigi y surpasa varios reto, te cu awe e organisacion di Aruba ta wordo reconoci dor di e asociacionnan internacional. Arubaanse Voetbal Bond ta sinti su mes masha orguyoso pa e nombracion aki y ta felicita su Presidente pa e honor aki.