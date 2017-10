Informe di buskeda sin exito di e avion desapareci di Malaysia Airlines publica

MELBOURNE, Australia- E oficina di Siguridad den Transporte di Australia (ATSB) a publica e informe final di riba e buskeda sin exito di e avion di Malaysa Airlines cu a disparce na 2014 cu 239 persona a bordo.

“A pesar di e esfuersonan extraordinario di cientos di persona involucra den e buskeda rond mundo, e avion no a wordo localisa”, segun e informe publica di ATSB, cu a lidera e buskeda hunto cu China y Malaysia.

E documento ta señala no tabata transmisionnan di e avion despues di e prome 38 minuutnan di vuelo, aunke cu e avion a sigui bula shete ora mas. E ultimo posicion di e avion a keda riba e extremo norte di Sumatra, un isla Asiatico localisa den e Oceano Indico, y cu ta pertenece na Indonesia.

Segun ATSB, aunke e datonan riba e luga unda cu e Boeing desapareci lo por ta situa, “e motibonan di e desaparicion di MH370 nunca lo por ta conoci cu siguridad, “te ora cu haya e avion en cuestion”.

“Ta casi impensabel y sigur inaceptabel pa sociedad di e era moderno di aviacion, cu 10 miyon pasahero subiendo avionnan comercial tur dia, cu un avion comercial grandi por desparce y cu mundo no por haya sa cu siguridad kico a pasa cu e avion y cu e personanan a bordo di e avion”, segun e documento di e oficina aki. Tambe, ATSB a expresa su “tristesa profundo pa no tabata por a localisa e avion ni tampoco e 239 almanan cu tabata tin abordo y ainda ta disparce”.

Dia 17 di Januari, autoridadnan di Malaysia, Australia y China a cancela e buskeda di e boeing 777 despues di a busca den un area di 120 mil kilometer cuadra den e sur di oceano Indico. E avion di Malaysia Airlines a disparce for di e radarnan dia 8 di Maart 2014, 40 minuut despues di a lanta vuelo for di Kuala Lumpur cu destino Beijing. Tabata tin 239 persona a bordo.

