Incendio di un barco na Indonesia a laga por lo menos 23 morto y 17 hende desapareci

YAKARTA, Indonesia – Por lo menos 23 persona a muri y 17 a disparce den e incendio cu a sosode ayera, dia 1 di Januari. E aña nobo, den un barco di pasahero cu a transporta mas di 200 persona for di Yakarta pa e archipielago di e Mil Islanan, dilanti di e capital di Indonesia.

E ekiponan di rescate a logra salba 194 persona, algun kemaduranan grave, segun datonan di e Hunta Nacional di Indonesia di Gestion di Desaster (BNPPB) cita pa e medio local Detik.

Entre e sobrevivientenan tabata tin 17 herido cu a wordo traslada pa e Hospital Atma Jaya di Yakarta, tur di nan Indones entre 18 y 51 aña do edad, menos un menor di 7 aña, di acuerdo cu BNPB.

E incendio a tuma luga poco despues di a sali for di Muara Angke, ora cu e embarcacion tabata entre un kilometer y mey y tres di distancia di era. E hefe di departamento di Bombero nort di Yakarta, Satriadi Gunawan, a acusa e capitan di Zahro Express, nomber cual e no a revela, di a agrava e situacion pasobra na luga di alerta e pasaheronan y dirigi e evacuacion di nan, el a opta pa salba su mes.

Causa di e siniesto ta sospecha cu e tabata un corto circuito den un generador, polis a indica.

E barco a wordo lastra di buelta pa puerto, unda cu un testigo di Reuters por a mira varios curpa cu a wordo saca den saco. Segun e director di e agencia di emergencia di Yakarta, hendra Sudirman, tabata tin 248 persona abordo, mas di dobel di e estimacion inicial di 100 y mas di 200 a wordo rescata, di 32nan cu a ricibi tratamento den hospitalnan di Yakarta.

Fuente: www.abc.es