Importador di klapchi mester haci declaracion na Aduana na tempo

Departamento di Aduana ta recorda tur importador di klapchi pa no warda te na ultimo momento pa haci nan declaracion (aangifte) pa cargacion di klapchi den asycuda. E declaracion di container di klapchi mester ta hinka den asycuda prome cu e cargacion yega Aruba.

Mirando cu nos ta den e temporada di mas druk den aña, unda hopi comerciante ta importa

productonan pa bende net prome of durante e temporada di fiesta nos ta urgi tur comerciante y importador di klapchi pa nan tin tur tramite di declaracion di nan klapchinan kla prome cu e container yega Aruba.

Na momento cu e container yega Aruba y e declaracion (aangifte) no ta hinka den e sistema di Aduana, e cargacion lo wordo tuma den beslag y destrui pa e autoridadnan concerni cu tur e consecuencianan cu e inversion ta bay perdi. Departamento di Aduana kier a remarca cu te na e momentonan aki a ricibi 1 declaracion so di cargacion di klapchi y ta pidi tur comerciante y importador pa manda tur e papeleo na nan broker pa esakinan por hasi tur e tramitenan na tempo prome cu e container yega Aruba. Banda di hasi e declaracionan na tempo, Departamento di Aduana ta recorda tur importador pa manda documentacion corecto pa e proceso por cana su caminda sin niun dificultad y no wordo tranka pa culpa di e mesun

comerciante y/of importador manera tabata e caso den pasado.