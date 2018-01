Importadonan tin e solucion pa combati scarsedad di fruta y berdura for di Venezuela

Venezuela tin su espacio aereo y maritimo cera y esaki a trece cun’e cu tin scarcedad di fruta y berdura. Sr. Hubert Dirks di Compra NV y miembro di Asociacion di Importadonan ta cla pa soluciona e problema di fruta y berdura di Venezuela.

Importadonan di fruta y berdura pa hopi aña caba ta cla pa trece fruta y berdura for di otro mercado. Mercado lo no keda sin e producto. E unico manera cu Aruba por keda sin producto, ta si no haya claridad di kico ta bay pasa. Si bin cu productonan di miho calidad, pero un poco mas caro, pa despues e fronteranan habri atrobe, lo haya productonan di menos calidad pero tiki mas barata. E ora tur supermercado y mini market lo basha cumpra esakinan. E ora esun cu wordo importa door di e importadonan, lo mester wordo benta afo. Ora cu bin claridad kico ta bay pasa, e ora e importadonan lo ta cla pa importa for di otro pais.

Lo bay importa productonan for di Republica Dominicana, Costa Rica of Colombia. Esey ta un decision cu lo mester tuma, basa ariba prijs, calidad y con lihe nan por yega Aruba. E productonan importa for di Republica Dominicana, etc., lo ta mas caro ya cu nan ta wordo importa den container. Si mira con producto ta wordo transporta di Venezuela pa Aruba, niun pais desaroya lo no acept’e. Habri, no den friu, den 30 grado di temperatura. ESey ta e productonan cu ta wordo transporta den forma inferior. E no ta wordo importa den container, cu ta costa mas di 4 mil dollar. Pero e producto lo tin e trato di 5 strea y pa cual lo paga un poco mas, no mucho mas.

Bacobanan di awo ta mas caro cu esunnan cu ta haya for di Venezuela, paso nan ta di miho calidad, ya cu ta wordo transporta den container friu y pa un miho prijs. Pa loke ta trata e importacion di fruta y berdura, importadonan ta cla, pero decision mester wordo tuma kico ta bay pasa cu waf chikito.

Pa loke ta invoerrechten, Sr. Dirks a splica cu e producto cu ta hopi barata tin di haber cu e hecho cu e Venezolanonan no tin container y tambe e barconan ta uza e gasolin di Venezuela, cu ta casi por nada. Esey ta pone cu nan no tin casi gasto di importacion. Ta irealistico con barata e prijs ta. Un otro fenomeno ta, cu Venezolanonan mester di dollar, si nan bin haya dollars ariba ‘black market’, nan ta haya asina hopi mas cu ta make sense. E ta un competencia inhusto y cu Aruba ta haya productonan di mal calidad na un prijs cu no ta realistico.

Aruba mester realisa cu loke ta pasando aworakinan, no por sigui asina. Mester cuminsa biba den un mundo realistico, cu un prijs realistico y un calidad superior, y esey ta loke no ta hayando aworaki, segun Sr. Hubert Dirks di Compra NV.