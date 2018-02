IMF tawata kier sa e punto di bista di AVP pa cu e plannan di e gobierno nobo

Sra. Jennifer Arends-Reyes a señala cu recientemente miembronan di fraccion di AVP a reuni cu IMF (International Monetary Fund) pa un ‘staff meeting’. Cada dos aña IMF ta bin Aruba pa un evaluacion miho conoci como un ‘mission 4’ pero tambe por tin e tipo di reunionnan aki pa cera conoci cu e constelacionnan nobo den gobierno y Parlamento cu tin na Aruba. Un di e preguntanan cu IMF tawata interesa pa sa ta kico ta e pensamento di oposicion ariba e plannan cu e partidonan cu a forma coalicion ta. Tawata un reunion cu a dura basta largo y a trece diferente punto dilanti. Di e normanan cu a cumpli cu nan te na e maneho cu e gobierno nobo lo kier bay hiba. Te ainda no tin mucho maneho ni implementacion cu nos por a wak pero mas tanto comisionnan cu a forma pa bay evalua tur cos. Mientras tanto no a involucra partnernan social/gremionan pa asina forma parti na locual ta e plannan cu tin. Locual ta regarda e promesanan di campaña si IMF tawata un poco cauteloso cu nan pa wak ta a costo di kico lo implementanan. Ya nos por a tende cu e gastonan di AZV ta hopi, semper e tawata, ta kico ta e intencion di e ponencia cu e gastonan ta hopi. Esaki talbes nos lo haya sa pronto como sorpresa ora cu presenta presupuesto 2018. SVB ta un fondo cu si mantene edad di pensioen na 62 e prome aña por scap’e cu mas o menos 70 miyon e di dos aña si e lo duplifica y asina sigui. Pues di un banda ta papia di kier sostenibilidad y di otro banda ta bin cu plannan cu por ta peligroso mirando cu nos pensionadonan ta depende di nan placa di pensioen. No ta un secreto cu Aruba conoce un ‘vergrijzing’ grandi y pa aña 2030 ta pronostica cu 50% di nos poblacion lo por ta pensionado Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.

