Imelda Kleuterschool ta core mesun risico cu Frere Bonifacius

Directora di SKOA, sra. Josette Daal, ta elabora riba e retonan cu falta di placa ta pone pa scolnan cu mester wordo drecha.

Sra. Daal ta splica cu SKOA tin un acuerdo cu DOW pa mantencionnan chikito. Esey ta encera cu e scol por acudi na DOW. Tin un departamento special pa esey. Nan por acudi cu un lista di cosnan chikito por ehempel drecha luz, schroef e bentana miho, etc. Por cumpra e materialnan cu e budget di scol, pero DOW tin e personal pa haci e trabou. SKOA tin hendenan cu no ta traha cu SKOA, dus companianan buiten om cu ta coopera cu nan pa haci tipo di trabounan asina. E scolnan a acudi y ta cla pa cuminsa e aña escolar. Scolnan ta preparando pa haci cambionan chikito pa haci e scol por habri y cuminsa diahuebs awo. Un problema cu ta presenta ta cu SKOA no tin un gebouw beheerder den funcion cu ta controla e edificio di scolnan. SKOA ta sinti cu mester tin uno subsidia dor di Gobierno p’e wordo asigna e 46 scolnan p’e controla y wak unda tin fayo. E director di scol caba tin un trabou pisa pa e tin cu controla e edificio tambe. Un gebouw beheerder mester t’ey pa controla e edificionan y sostene e director di scol y busca hende pa drecha e cosnan chikito. E ta keda un punto di atencion.

En cuanto e scolnan cu tabatin mester di atencion, Sra. Daal ta splica cu por ehempel St. Aloysius tin contratiempo cu mudamento, pa cual motibo nan no lo habri diahuebs awo. Ainda no a haya informacion pa sa ki dia e scol lo habri. E otro preocupacion cu tin ta Imelda Kleuterschool. E muchanan y docentenan a wordo muda for di e edificio, pero sin plannan riba ki dia e edificio lo haya su renobacion. E preocupacion ta cu nan ta mira cu Imelda Kleuterschool ta bay cana mesun caminda cu Frere Bonifacius, pasobra nan ta bay haci tres aña den un edificio di huur cu no ta adecua pa muchanan di kleuter. No tin caminda pa e muchanan aki move of hunga. No por tene muchanan chikito den un klas henter dia. E ta un situacion dificil. SKOA no a haya ningun informacion di e condicion di e edificio di Imelda Kleuterschool pa determina kico lo bay ta e plannan pa esaki. Dus e muchanan y docentenan mester cuminsa aña escolar nobo den e mesun situacion.

