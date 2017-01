Imagennan di porno a bay den aire riba un canal di television local

Diahuebs merdia pa un rato basta largo na un canal di television riba Cable un incidente a sucede unda tur hende por a wak imagennan di porno. Ta trata di Canal 49 cu lo mester ta un canal informativo pa e comunidad, y ta keda monitor na un radio emisora den Caya y via internet ta transmiti e señal pa bay Setar.

E programacion di e canal cu mester ta un canal informativo cu tipsnan pa e comunidad riba Cable tv ta pasando video clipnan y locutornan cu ta bay den aire, pero algo a bay robes diahuebs merdia. Un persona a bay click riba algun pagina web y habri un pagina di porno cu a bay live na e television. Despues di basta rato cu yamadanan a drenta via di esnan cu ta encarga cu e television y asta na Setar a pone cu a kita e canal aki for di Aire debi cu varios persona a mira e show completo live na television. Esaki ta keda un berguensa un canal di television cu sigur ta di Setar y no lo tin un control pa loke ta bay den aire y pio un eror asina, debi cu tin mucha cu ta wak television tambe.