Ilegalnan ta subi tera banda di Eagle Beach

Diahuebs marduga, alrededor di 2 or y 20, Centrale Post ta manda patruya di Noord na e beach na altura di Costa Linda hotel, caminda cu probablemente algun persona ilegal lo a subi tera.

Na nan yegada polisnan ta papia cu e security cu ta declara cu rond di 2:15 el a wak un boto patras di Costa Linda hotel. E boto aki lo a trece algun persona, pero e no por a bisa cu exactitud cuanto persona tabata tin den e boto. Segun e security, ta trata aki di ilegalnan.

Loke cu e por a mira tabata tin 5 of 6 hende. Tambe el a bisa di a skucha stem di un mucha chikito. E no por a mira nada mas, ya cu el a haya miedo y el a bay sconde. E personanan aki a cana bay noord, direccion Eagle Beach. Polisnan a controla den cercania di Costa Linda Hotel, pero no a haya nada particular. Den vecindario di OCEANIA polisnan ta topa cu’n otro cabayero cu a bisa polisnan cu enberdad el a wak un boto ariba lama. Nan tabata tin un lus chikito ariba e boto, y door di esey el a wak e boto. Patruya a pone Centrale Post na altura, kende a bisa e polisnan cu Warda Nos Costa tambe tabata den vecindario.