IDEA ta recorda riba e curso “ Guidance for Managing Innovation in your Organization”

Manera a anuncia recientemente IDEA hunto cu COSME a organisa un curso cu lo yuda tur individuo y empresario atende y uza situacionnan innovativo den nan organisacion.

Durante e curso lo trata e siguiente temanan: Con por transforma un idea den algo valioso; Innovacion , e ta un proceso hopi liga na tecnologia y maneho? Of ta posibel cu e ta depende di imaginacion di e individuo, team of un actitud creativo?; Lo innovacion ta un proceso caotico cu bo no por maneh’e di un manera pro activo? Of e por ta algun actividadnan cu ta relaciona cu otro pero cun’e ta conforme e proceso normal di e transferencia di un idea pa algo di balor?

Tur e preguntanan aki lo haya su contesta durante e curso. Na final di e curso e participante lo por integra e diferente modonan y metodonan di innovacion pa asina implementa un sistema pa maneha innovacion.

E orador ta Ing. Leopoldo Colombo, Managing Director Quara S.A.

E fecha di e curso ta diamars, 31 di januari y diaranson, 1 di februari 2017. E orario ta di 08:00 am te cu 04:00 pm. E luga ta e sala di reunion di Idea na Sun Plaza 2do piso.

Por registra via 582-1181 ext. 248 tambe via l.croes@arubaeconomicaffairs.aw. Entrada ta gratis.

Corda cu cuponan ta limita.