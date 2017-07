Iceberg tamaño di Puerto Rico ta den laga los

MIAMI, Florida – Cientificonan tin nan bista poni riba e plataforma di ijs Larsen C di Antarctica, unda cu un iceberg di mas di 6000 kilometer cuadra (3728 miya) di area, ta apunto di laga los, es decir un superficie flotante mas grandi cu e estado di Delaware (2491 miya cuadra) of di e isla di Puerto Rico, cu un superficie di 3512 miya cuadra.

Di acuerdo cu e calculonan realisa pa expertonan, cu ta monitoriando e grieta aki di 200 kilometer di longitud (124 miya), cu a produci den e plataforma di ijs, na e masa cu lo desprende lo ta un isla flotante di dimensionnan gigantesco, e Agencia Espacial Europeo (ESA), a informa.

ESA a emplea dato di e satelitenan di e programa CryoSat, cu cual el a simula con grandi e tamaño di e iceberg lo ta. E ta conta cu 1155 kilometer cubico di ijs y mas of menos 190 meter (295 pia) diki.

Fuente: www.telemundo.com