ICAN a gana Premio Nobel di Paz 2017

STOCKHOLM, Suecia- E campaña internacional pa Abolicion di Armanan Nuclear (ICAN) a wordo reconoci cu e Premio Nobel di Paz 2017.

“E organisacion a ricibi e premio pa su labor pa yama atencion na e consecuencianan humanitario desastrozo di cualkier uzo di armanan nuclear y pa su esfuersonan innovador pa concreta e prohibicion di e armanan basa ariba un acuerdo”, según e Comité di Nobel na momento di anuncia e ganado.

ICAN ta un coalicion di organisacionnan no gubernamental di casi 100 pais rond mundo cu ta e actornan lider di sociedad civil den e esfuerso pa logra e prohibicion di armaann nuclear bou di e legislacion internaciona;, según e Comité di Nobel.

“Ta un gran honor pa wordo reconoci cu e premio Nobel di Paz 2017 pa nos rol den cumpli e Tratado pa Prohibicion di Armanan Nuclear. E acuerdo historico, adopta dia 7 di Juli apoya pa 122 nacion, ta ofrece un alternativa poderoso y hopi necesario na mundo unda cu e menasanan di destruccion masivo por prevalece y de facto, esakinan ta aumentando”, segun e Campaña Internacional pa Abolicion di Armanan Nuclear den un comunicado despues di e anuncio.

E coalicion ta uni su mes na un lista di 20 persona of organisacion cu a gana e Nobel di Paz pa nan esfuerzo den controla e arme y desarme, entre nan e diplomatico Mexicano Alfonso García Robles (1982), presidente di ex Union Sovietico, Rusia Mijail Gorbachev (1990), e Agencia Internacional di Energía Atomico (2005) y ex presidente di Merca Barack Obama (2009).

Aña pasa e Premio Nobel di Paz a wordo otorga na presidente di Colombia, Juan Manuel Santos.

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/cnn.com