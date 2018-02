Riba Seri Tijshi dialuna marduga un hyundai cu cuatro persona turista aden a bay pasa un yaris ambos vehiculo bayendo ariba y caminda muha a pone cu e hyundai a dal den e yaris y bolter. Ambos auto a keda basta kibra, e hyundai si a keda den banda despues di a bolter. E personanan a core sali for di e hyundai for di e bahul para un taxi y asina bay cu nan for di e sitio. Polis tabata presente pa tuma dato.

