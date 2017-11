Husticia Spaño ta emiti orden di detencion contra lider Catalan, Puidgemont

MADRID, Spaña- Riba peticion di Ministerio Publico, e hues di e audiencia nacional, Carmen Lamela a emiti un orden di detencion, nacional e internacional di ex presidente Catalan, Carles Puigdemont, y di su cuatro ex conseheronan di e Geranalitat cu a biaha pa Bruselas cun’e.

Puigdemont y su cuatro conseheronan cu a biaha pa Belgica no a aparece dilanti husticia pa responde pa e delitonan di rebelion di cual nan ta wordo acusa.

Hues a rechasa e posibilidad di cu e acusadonan declara via video conferencia, considerando cu no tabata tin rason pa hustifica nan ausencia den Corte.

Prome cu e orden di detencion a wordo emiti, Puidgemont a decalra na un cadena Belga cu e no a scapa di e pais, pero cu e tabata preparando su defensa mas miho contra di e acusacionnan formula pa husticia Spaño. El a sigura tambe cu e ta dispuesto di ta candidato, incluso desde exterior”. Segun e ex dirigente di e Generalitat, “campaña por wordo hiba for di cualkier parti di mundo”, ya cu nos ta biba den un mundo globalisa”.

Un fiscal Belga a anuncia di lo “studia” e orden di captura di Puidgemont, segun AFP. E euro orden ta un mecanismo di cooperacion den materia huridico entre paisnan di UE cu ta obliga e otro pais na extradita un acusado pa e pais cu a emiti e orden.

Fuente: https://actualidad.rt.com/