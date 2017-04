Husticia lo tuma accion contra doño di tereno di e dump ilegal na Tamarijn

Despues cu e candela grandi na Tamarijn cu a haci hopi daño na cas di hopi hende y scolnan, minister di Husticia Sr. mr. Arthur Dowers a tuma accion pa asina wak kico ta e situacion pa cual doño no tin permiso pa tira sushi den e tereno aki pa cual si e doño no cumpli lo laga husticia cumpli cun’e segun Sr. mr. Arthur Dowers.

Tin un palabracion cu Cuerpo Policial unda nan ta para e tiramento di sushi. No por, sin tin permiso di gobierno, creando malestar pa e publico. Tabata tin un comision den pasado, caminda cu tabata evalua tur e buraconan cu tin y cu a keda palabra tambe, cu bou di guia di e comision aki lo bay over na cera cierto buraconan. A cera dos di e buraconan, pero segun mr. Arthur Dowers e grupo aki no tin permiso pa haci loke nan ta haciendo.

Autoridadnan a papia cu e doño unda cu a palabra cu nan lo stop cu loke nan ta haciendo. Y nan a saca un carta mustrando cu nan tin un palabracion entre e doño y cierto bisiñanan. Pero segun e minister di Husticia, esaki ta un abuso y su departamento lo bay trata e caso aki. Y si caso e personanan aki sigui, e ora e man di ley lo mester bay cay ariba nan. Paso e palabracion cu a wordo haci, cu e tiramento di sushi mester stop. Como cu e personana aki no ta cumpli cu palabracionnan, autoridad lo bay atende cu e doño.

Segun e doño di e tereno, e tin un palabracion cu lo bay over cu grof vuil pa yena e buraconan y esaki lo bay segun guia di e comision. Mester tin cierto control y esaki no ta tumando luga. Loke ta wordo yena aworaki, ta creando malestar pa e bisiñanan.

A palabra cu e comision, cu si kier bay yena e buraconan, lo mester bay yene bou di guia di e comision. Pero si ta trata di e buraconan di e magnitud di esun di Tamarijn, minister di Husticia lo pidi pa Ministerio Publico pa actua. A tuma diferente sancionnan contra di diferente persona y Ministerio Publico tin e experiencia aki. Biaha pasa a bay para te den Corte pa cu casonan asina.

Minister di Husticia ta pidi pa bisiñanan atento, pa si nan wak cualkier movecion strañi pa nan tuma contacto cu Warda di Polis na Sta. Cruz (Centro di Husticia) pa motibo cu e hendenna aki, no tin permiso pa tira sushi eynan. Esaki segun minister di Husticia, Sr. mr. Arthur Dowers a declara.