Huramentacion y graduacion di 101 studiante di polis

Na Scol pa Polis a tuma luga huramentacion di un klas, di cual e studiantenan di Polis ta den e mita di nan estudio. E grupo di studiante aki ta subi caya y nan tin mester di nan autoridad y esey ta e motibo cu nan a huramenta dilanti di Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers y Altocomisario di Cuerpo Policial, mr. Adolfo “Dolfi” Richardson. Tambe a tuma luga entregamento di diploma na 60 studiante policial.

Hefe di Academia Policial di Aruba, mr. Drs. Jeannette Richardson-Baars a splica cu un total di 4 klas a ricibi nan diploma, di cual 1 klas a yega na nan di 2 aña di e opleiding y esaki a pone cu nan a haya diploma di nivel 3. E klas aki lo bay den e siguiente fase cu ta nivel 4. Tambe tabatin 1 klas cu a caba ful e fase di MBO y esaki ta haci cu nan no lo mester bay scol bek pero traha riba caya. Loke cu tabata nobo y importante durante e ceremonia ta cu tabata tin 2 klas di MKO, cual ta Midden Kader Opleiding.

E estudio di MKO ta sigui despues di MBO. Esaki ta cu ora nan traha tanto aña den practica, nan mag di sigui den MKO y asina nan por siña tur herment cu nan mester di dje pa asina bira un “leiding gever”. Despues cu nan tin e diploma den man, nan por solicita pa un funcion di “hoofd agent” cu ta guia Polisnan riba caya. Mas di 100 ta esunnan cu a ricibi nan diploma of huramenta.

Academia Policial di Aruba ta contento cu nan a logra nan diploma, cu nan a logra nan meta di cual nan a studia duro p’e. No solamente e studiantenan, pasobra lo mira nan bek den futuro, pero tambe e famia na cas. Pasobra ora cu cuminsa cu un estudio na Academia di Polis, no ta uno facil, Jeannette Richardson-Baars a duna di conoce. “E ta tuma tempo, e ta tuma bo energia. Tin biaha bo mester prepara pa examen, e ora no tin tempo pa bay vakantie cu famia. E famianan tambe merece un pabien” el a indica. No por lubida riba e docente, hendenan cu ta traha den administratie di e Academia Policial, pasobra nan ta esunnan cu tin energia pa 100 y nan ta keda bay y sin nan Jeannette Richardson-Baars ta kere cu e resultadonan no por ta asina manera e ta awe.

Minister Dowers tabata contento di a mira cuanto di esunnan cu a ricibi nan diploma pa asina sigui crece den Academia di Polis, pero tambe cu tin esunnan cu a huramenta pa asina nan tambe por subi caya. Ta importante pa tur esunnan cu ta bira Polis, pa nan corda cu nan ta forma parti di e integridad.