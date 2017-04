Hunto p’e cambio pa trece siguridad bek na Aruba

Ora nos pidi pueblo ban pa e cambio kiermen ban pa trece mas trankilidad den casona di criminalidad pa cual aki lider di MEP Sra Evelyne Wever- Croes a splica kiko ta e fucos di MEP den esaki.

Sra. Wever- Croes ta splica mas kico di e contexto di nan slogan pa campaña, “Hunto p’e cambio sin miedo”. Ban p’e cambio pa haci Aruba sigur bek, ban p’e cambio pa trece siguridad bek na nos pais, ban p’e cambio pa combati criminalidad cu man duro. Esaki ta bay cu dos paso, segun lider di MEP a bisa. Ta cuminsa na nos fronteranan, pa despues bin paden den cas. Mester bin cu controlnan mas estricto na nos fronteranan. Hendenan ta practicamente ta cana drenta nos pais. Y por corda e caso di atraco brutal na Simeon Antonio, hendenan grandi cu tabata biba eybanda, e ansha ta keda den e bario.

Por mira e movecionnan cu tin eybanda door di e free for all na nos fronteranan. Con ta atende cu esaki? Cu tin problema na Aruba, tur hende sa, cu minister Dowers ta e pio minister cu Aruba a yega di haya, tur hende sa esaki.

Pero MEP den e prome 100 dianan di gobernacion di MEP, nan lo bin cu e radar y e helicopter bek. Esey so caba, ta trece un sentido di siguridad na e costanan, segun Sra. Evelyne Wever- Croes. Pasobra si tin e helicopter eynan ta patruya y tin e radar cu ta detecta e barconan chikito, e ora ya por sa caba cu no tin free for all na nos costanan. Ya caba partido MEP ta haciendo tur e contactonan pa wak con por trece un helicopter policial, bou di e guia policial, manera cu e tabata ta antes. Asina lo percura pa e costanan d Aruba ta sigur. Lo percura pa helicopter t’ey bek y pa e radar t’ey bek.

Duna autoridad bek na Warda Nos Costa, pa nan por controla nos costanan di berdad. Tambe duna autoridad bek na Imigracion, stop di e fiesta eynan unda minister por dicidi ken ta drenta ken no ta drenta. Unabes cu e fronteranan ta sigura, ta pone ordo bek den cas. Pero pa esey partido MEP tin un otro plan pero cu lo elabora despues ariba esaki.

Por ultimo, Sra. Evelyne Wever- Croes, a bisa cu ora MEP bisa ban hunto p;e cambio, ta pidi e pueblo pa pone nan confiansa den partido MEP pa hunto trece e cambio, trece e helicopter y e radar. Una bes mas, lider di MEP a reitera cu dentro di 100 dia e helicopter y e radar lo tey bek. Esaki por logra unicamente cu e sosten di e pueblo.