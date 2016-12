“Hulandes ta pega kasteel na Francia na candela y ta tira riba brandweer”

SAINT-PIERREVILLE, Francia – Un homber Hulandes a cende un kasteel na candela na Saint-Pierreville den e region Frances di l’Ardeche. Ora cu cuerpo di bombero a yega, nan a wordo tira riba dje.

Segun e site di noticia local Le Dauphine, brandweer tabata bezig ta combati e candela. Pa mas of menos 6’or di diaranson mainta, brandweer a ricibi un melding di un candela den e kasteel.

Mas of menos un 40 miembro di bombero a purba di combati e candela, pero nan a wordo tira cu un rifle di jaag. Dos persona mester a wordo hiba hospital. Nan a wordo herida door di scherfnan di glas cu tabata bula rond.

Agentenan policial a cera e caminda pa e kastell. E doño Hulandes pa un tempo caba lo tabata bibando den e kasteel y polis ta sospecha cu ta e mester a cende e candela. No ta completamente cla si e tabata den e edificio. Segun Le Figaro, e structura di dak, cu ta un superficie di 500 vierkante meter, tabata na candela.

Fuente: Nu.nl