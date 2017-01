Hulanda tambe ta sinti e control di paspoort ora di cumpra ticket di trein

DEN HAAG, Hulanda – Hulanda lo bay papia cu su pais bisiñanan riba e introduccion di identificacion obligatorio ora di biaha pa exterior via bus, trein of boto. Ministeri di Siguridad y Husticia ta para positivo riba e plan Belga pa controla mas severamente biaheronan internacional ora di biaha cu transporte publico. Solamente no tin un plan concreto traha, un vocero di e ministerio a accentua.

Belgica kier pa den 2018 ora pasaheronan cumpra un ticket ora di biaha pa exterior via bus, trein of boto, pa mustra nan paspoort. E datonan di e biahero lo wordo warda den un banco di data. Durante salida, e ticket, un biaha mas lo wordo compara cu e paspoort of ID.

Puerto

Awor aki tal control severo ta conta solamente pa pasaheronan di avion. Debi na e cantidad di atentadonan terorista cu a aumenta, e minister Belga Jambon, kier controlnan mas severo. Sospechosonan di e atentado terorista na Berlin, Anis Amri, a biaha despues via trein pa Hulanda. For di eynan el a coy un trein pa Francia. Segun esnan cu ta para pa e plan, no tin sentido pa tene un puerto cera y laga e otronan habri.

Fin di e luna aki, Hulanda, Alemania y Francia, hunto cu Belgica lo bay traha hunto riba e plan. Hulanda si kier pa e privacy di e biahero wordo salbaguardia. E partido na mando, VVD ta positivo y ta yama e plan aki un siguiente paso logico. “Teroristanan no por biaha,” miembro di Tweede Kamer, Tellegen, a bisa.

“Nan chens di biaha mester wordo limita mas pronto posibel.”

Companianan di transporte ta hopi critico riba e registracion di biaheronan internacional. E extra control por hiba na retraso y rijnan largo di espera. E plan tambe por ta costoso y por resulta den prijsnan di ticket mas halto.

Sleepnet

Tambe expertonan riba e area di combatimento di terorismo ta pone vraagteken riba e plan. “Bo ta bin cu full un sistema cu ta bin cu un sleepnet grandi cu ta gara masha masha hopi mes. Pero e ta efectivo pa por gara teroristanan?, Bibi van Grinkel di e centro internacional anti-terorismo ICCT, ta puntra su mes. E ta pensa cu tin medidanan mas efectivo y cu menos overlast pa por rastrea terorismo.

Fuente: NOS.nl