Hulanda ta para su so

WILLEMSTAD- Ta un lastima pa e islanan den Caribe. Sea nan ta pertenece na Hulanda of no: den caso di un invasion di Venezuela, Hulanda lo mester bringa su so”.

Esaki segun Marineschepen.nl den ‘Archivo Venezuela’. Marineschepen.nl cu segun nan ta propaganda ta un portal independiente y ‘no un portal di Marina Hulandes/ ministerio di Defensa of empresanan di defensa’. Asina e portal ta informa.

“Aruba, Corsou, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius y Saba no ta cay bou di e tratado di NATO, unda ta para cu den caso di un atake tur e paisnan cu ta cay bou di NATO lo cay aden.

Den articulo 5 (di e North Atlantic Trade Organisation di 1949, red.) ta papia solamente di atakenan den Europay America del Norte. Tin un paar di excepcion ta wordo haci: departamentonan Frances na Algeria, Turkia y islanan noord di e asina yama ‘Kreeftskeerkring’.

Naturalmente Hulanda por pidi yudansa na Merca, Gran Bretaña y Francia, segun e autor di e articulo Jaime Karremann di Marineschepen.nl. Merca tin e base militar Forward Operating Locations (FOL) na Corsou y Aruba, principalmente pa combatimento di droga den region Caribense, pero esey ta islanan Ariba y nan ta situa hopi mas panoord. “Pregunta ta keda si nan ta desea di esaki, No cu nan mester bisa “si”. Ademas, nan por limita nan yudansa tambe na inteligencia, arma y decisionnan pa no manda ni barco ni avion”.

Segun Karreman, ‘Hulanda ta haci bofon di e marina Venezolano’. Asina e ex- minister di Defensa Henk Kamp (VVD) a bisa na Maart 2006 cu Hulanda lo por derota Venezuela den un atake asina, facilmente. Kamp a reacciona ariba e siguridad di e islanan, pa cual Kamp no a wak niun problema. Marina Real Hulandes lo ta hopi mas prepara pa derota un “barco di marina Venezolano’.