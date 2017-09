Hulanda ta gana di Bulgaria 3-1 y ta keda cu speransa pa Mundial 2018

AMSTERDAM, Hulanda- Arjen Robben ainda tin speransa di cu e oncena Hulandes lo por ta den e mundial di futbol 2018. E hungado di Bayern München a score den e wega contra di Bulgaria cual Hulanda a gana 3-1.

“Algun cos no ta den bo man”, segun Robben di 33 aña. “E no tin balor si ta di un ekilibrio obhetivo y no un resultado mutuo. E ora lo bo tin un berdadero final contra di Suecia. Pero tanten cu nos tin bida, nos ta give up”. Despues di e partido Robben a dal un rond di honor den e stadion, su so.

E otro hungadonan a bay paden caba, den e camerino, algo cu a causa insatisfaccion di Robben. “Esaki no ta mester ta asina, mi lo papia cu e otro hungadonan”. E linksbuiten a bisa di ta satisfecho cu e triunfo, pero a bisa cu e seleccion Orañje mester score mas.

“Mi ta haya cu despues di half time e weganan a bay mucho apatico. Mester score goal. Esey ta loke tur hende kier, pero esey mester ta den ekipo y traha cu mas smaak.”

