Hulanda no lo dispensa Aruba su debe

Aruba ta wak Hulanda como su mama, y un mama semper ta cla pa yuda su yiunan. Pero dicon Hulanda no ta yuda Aruba financieramente, pa cual Prome Minsiter Evelyne Wever- Croes ta splica mas ariba esaki.

E ta mas un cuestion di orguyo, di por regla nos mesun asuntonan. Hulanda no a dispensa nos debe esey lo ta door di nos mesun status aparte. Asina mes, Minister Wever- Croes, a expresa puntualmente cu aunke Aruba lo a haya Status Aparte, toch Aruba a keda contribui pa hopi aña cu e fondo di solidaridad pa mantene islanan chikito a pesar di nos Status Aparte.

Sra. Evelyn Wever – Croes a splica cu ora a bira obvio cu reino hulandes lo bai dispensa Bonaire cu Corsou su debenan, Aruba lo por a lanta y purba di negocia algún arreglo of dispensación. Na aña 2014 Hulanda tambe a bin impone un instrucción riba cabez di gobierno di Mike Eman pa e casonan di mal maneho di recurso na Aruba, anto lo tabata e di pior momento unda cu Aruba por a negocia algo asina.

Awor aki Minister a informa cu nan lo a yega di papia cu Hulanda di e debe, pero Hulanda no kier tende di dispensacion. Minister ta considera cu Hulanda no lo dispensa e debe tampoco, pasobra no tin ni e sosten economico ni político, pa por dispensa un debe economico asina grandi manera esun di nos, cu lo bai mucho halto den interesnan. Esaki no kier men cu Hulanda no lo ta dispuesto pa tende su man na nos país, yega na un acuerdo y yuda pa Aruba lo por sali di e debe di un of otro manera.

Aruba mester pone orden den e desorden, pasobra aruba a bruha cuenta, anto mester yega den un presupuesto cu no tin deficit, pasobra cu gobierno anterior a laga atras un monto considerabel di 301 miyon florin di deficit, siendo cu mester tabata cero. Awor mester wak cu Hulanda den cuanto tempo lo keda na cero, asina tambe mira cu lo por hasi, pero tambe mester tuma na cuenta e inversion cu tin mester tambe na nos país, cu mester hasi en berdad pa ta mas trankil riba tereno social y siguridad entre otro.

Finalmente Minister tambe a bisa cu aunke Hulanda no ta dispensa e debe, nan lo tan cu man habri pa yuda. E ora Aruba, como pais independiente sigur lo bay cuminsa busca ayudo economico den futuro na otro paísnan di Reino Europeo cu sigur Aruba ta masha bon mira.

No por ta asina cu Hulanda ta yuda otro paisnan, pero ora yega momento di yuda Aruba, nan no ta haci esaki. Te asina leu declaracionnan di Minister Evelyn Wever- Croes, Minister President di Aruba,

