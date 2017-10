Hulanda cu e dificil tarea di gana Suecia cu score abulta

AMSTERDAM, Hulanda- E oncena Hulandes diadomingo a train cu su reservanan pa e proximo partido contra di Bielorusia. Esaki a sosode tras di portanan cera den e stadion De Toekomst, di Ajax.

E hungadonan, cu diasabra a pone e base pa un triunfo di 3-1, a recupera den e scol deportivo cerca di e Stadion Olimpico na Amsterdam.

E reservanan Memphis Depay, cu net prome cu e final, a score e di tres goal pa Hulanda, y Davy Klaassen tabata train ariba veld.

Bondscoach Dick Advocaat y su hungadonan, directamente despues di e partido, a biaha for di Bielorusia bek pa Hulanda. Nan a yega Hulanda banda di 4 or y 30 di marduga, direct pa nan hotel den e capital. E entrenamento di nan futuro a cuminsa pa 4 or y 30 di atardi.

E oncena Oranje diamarsa anochi lo tin e tarea dificil di score 7 biaha contra di Suecia. Si nan lo logra esaki, nan lo ta un di e gran ausentenan pa e Copa Mundial di Futbol 2018, na Rusia. Hulanda a perde ya caba e Copa Europa na Francia.

Preparando nan mes pa e duel pa clasificacion mundial contra di Suecia, Hulanda lo train den e Johan Cruijff Arena. E partido contra Suecia lo cuminsa diamars pa 8 or y 45 anochi, ora di Hulanda.

