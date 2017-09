Hulanda a tene Dia di Accion pa yuda St. Maarten

DEN HAAG, Hulanda- Minister Ronald Plasterk di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diabierna mainta a duna e señal di e comienso di e accion nacional di Hulanda ta yuda Sint Maarten riba giro 5125 di Rode Kruis.

E minister hunto cu e cantante Jamai y algun muchanan di scol den un edicion special ariba NPO Radio 2. Tambe otro stationnan di radio y television publico y comercial a dedica un dia completo na e consecuencianan di horcan Irma.

Na comienso di e transmision radial a informa tambe un intevalo: csi 5.2 miyon euro. E meta di e accion aki ta pa informa e pueblo Hulandes riba e situacion di e isla devasta pa e horcan y pa recauda mas placa posibel pa e victimanan.

Riba NPO 1 e transmision di television Nederland helpt Sint Maarten lo cuminsa pa 9 or y mey anochi. Pa 11 or lo anuncia e suma colecta te na e momentonan ey.

E daño riba e isla ta grandi. Un tercera parti di e tur e casnan ta totalmente destrui door di e horcan. Rode Kruis anteriormente a bisa cu 91 % di tur e edificionan ariba e isla ta destrui.

Diahuebs 49 polis Hulandes a biaha pa Sint Maarten. Na e isla nan lo haci trabaonan policial basico. Despues nan lo tuma e trabao over cu e militarnan ta haciendo aworaki.

Na comienso di e siman aki Plasterk a duna di conoce cu Hulanda lo manda un di tres barco pa e isla. Zr. Ms. Karel Doorman lo wordo yena cu articulonan di prome necesidad na Den Helder.

