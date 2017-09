Hugh Hefner, Fundador di Playboy a fayece den e Playboy Mansion

CALIFORNIA, Merca- Segun e comunicado emiti pa e revista, Hefner a muri trankilamente door di causanan natural, “den su hogar”, e mansion Playboy. E tabata rodea pa su sernan keri, e comunicado a sigui bisa.

“Mi tata a biba un bida excepcional y impactante, como pionero di e medio y di cultra. E tabata manera un vos destaca den algun movimentonan social y cultural mas importante di nos tempo. E tabata defensor di e libertad di expresion, di e derechonan civicl y di libertad sexual”, Cooper Hefner, un di a yiunan di Hugh Hefner y director creativo di Playboy Enterprises, a señala den su comunicado. El a agrega cu su tata a defini un estilo y un balor cu a permanece den e curason di e marca. “Hopi lo sinti su falta”.

BIOGRAFIA

Hugh Hefner a nace dia 9 di April 1926 na Chicago, Illinois. Su nomber completo tabata Hugh Marston Hefner. Prome cu el a comberti su mes den un figura publico, el a studia na e Arts Institute na Chicago, na e Universidad di Illinois y Northwestern University. Tambe el a haci su servicio militar entre 1944 y 1946.

E tabata casa cu Crystal Harris, for di 2012. Ademas di esaki, e tabata casa dos biaha anteriormente: cu Kimberly Conrad (entre 1989 y 2009) y Mildred Williams (entre 1949 y 1959).

COMIENSO DI PLAYBOY

Henfner, ex- editor di e revista Esquire, a cuminsa traha ariba e idea di Playboy na 1952. Na e momento ey, e tabata tin un capital personal di solamente 600 dollar y un inversion externo di entre 6 mil y 10 mil dollar.

Na December 1953, e prome edicion di e revista a yega na puntonan di benta. E tempo ey, e publicacion tabata costa 50 cen. E protagonista di e portada tabata Marilyn Monroe y su desnudez a logra cu e revista a bende 50 mil copia.

Sin embargo, door cu e no tabata sa si lo ta bay tin un siguiente publicacion, Hefner a opta pa no pone fecha na e prome edicion. Curiosamente, algun aña despues e lo kibra e record Guinness pa tin e carera mas largo como editor in chief di e mesun revista: 59 aña.

Na December 1959, el a cumpra e Playboy Mansion na Chicago. Durante e aña ey y e siguiente e tabata e anfitrion di e programa di television “Playboy’s Penthouse”. Na Februari 1960 e ta habri su prome Playboy Club na Chicago.

Sin embargo, su trabao no tabata bay sin polemica. Na 1963 el a wordo aresta pa a publica y difundi literatura obsceno, ora cu e edicion di Juni di e aña ey a presenta e actriz Jayne Mansfield. El a enfrenta un huicio pa obscenidad y e hurado a keda “deadlock” na 7-5 na fabor di absolucion di Hefner.

FAMA

Na 1980 Hefner a ricibi su mesun strea ariba e Paseo di Fama na Hollywood pa su esfuersonan pa reconstruccion di e sign popular di Hollywood.

Diesocho aña despues el a logra drenta den e Sociedad Mericano di Directornan di Revista.

Na Augustus 2005, e reality “The Girls Next Door” ta wordo estrena. Hefner tabata protagonista hunto cu su tres chicknan:Holly, Bridget y Kendra. E serie a keda den aire te cu Augustus 2010.

Na December di 2010 e ta promone Crystal Harris di 24 aña matrimonio, pero nan ta casa dos aña despues, ya cu nan a termina nan relacion abruptamente.

Na Maart 2013, durante un entrevista cu e revista Esquire, Hefner a sigura cu e cifra di muhenan cu kende el a tene relacion tabata mas di mil. “Tabata tin momentonan di mi bida caminda mi tabata casa y durante cu mi tabata casa, nunca mi tabata infiel. Pero esey mi a haal e in ora cu mi no tabata casa”, Hefner a declara.

Dia 7 di April di e aña aki, Amazon a estrena un serie documental inspira den su bida y e impacto cu tabata tin ariba e cultura Mericano. E documental tabata titula “American Playboy: The Hugh Hefner Story” .

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/